Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat sich mit Nachdruck gegen eine Verlängerung des Tankrabatts ausgesprochen. Der Rabatt habe die Erwartungen verfehlt, sagte VZBV-Chefin Ramona Pop den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).

Ein erheblicher Teil der Entlastung sei zunächst nicht bei den Verbrauchern angekommen, sondern in den Kassen der Mineralölkonzerne versickert. Erst unter massivem öffentlichem Druck seien die Preise an den Zapfsäulen gesunken, kritisierte Pop. Der Tankrabatt sei "teuer, ineffizient und anfällig für Mitnahmeeffekte". Eine Verlängerung lehne man deshalb klar ab.

Stattdessen brauche es Maßnahmen, die gezielt wirkten und verlässlich ankämen, etwa Direktzahlungen oder eine Senkung der Stromsteuer. Die Energiesteuersenkung auf Benzin und Diesel soll Verbraucher von hohen Kraftstoffpreisen wegen des Iran-Kriegs entlasten. Der Rabatt gilt noch bis Ende Juni, eine Verlängerung ist bislang offen.