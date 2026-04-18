Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verdi-Chef Frank Werneke hat mit scharfer Kritik auf die Regierungspläne für eine Reform des Gesundheitssystems reagiert und Proteste angekündigt. "Das von Ministerin Warken vorgelegte Gesundheitspaket hat eine negative Schlagseite", sagte Werneke dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). Seine Gewerkschaft werde deshalb "in den kommenden Wochen Proteste gegen die von der Bundesregierung geplanten Streichungen im Gesundheitssystem organisieren".

Werneke reagierte damit auf die von Ministerin Nina Warken (CDU) vorgelegten Pläne zum Umbau des Gesundheitssystems. "Die Verteilung der Lasten geht eindeutig zulasten der Krankenhäuser und der Versicherten, während die niedergelassenen Ärzte und die Pharmaindustrie relativ ungeschoren davonkommen", kritisierte der Gewerkschaftschef.

"Wenn das Paket so durchkommt, entstehen in vielen Krankenhäusern, die ohnehin schon am seidenen Faden hängen, hohe Mindereinnahmen." Das werde dann "an vielen Stellen der Todesstoß sein", so Werneke. "Die Situation in den Krankenhäusern ist hochdramatisch, die Gesundheitsversorgung gerät in Gefahr."