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    Verdi plant weitere Proteste gegen Kürzungen im Gesundheitswesen » Nachrichten

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    Medizinisches Personal in einem Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Medizinisches Personal in einem Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die bundesweiten Proteste gegen Kürzungen im Gesundheitswesen sollen auch in der kommenden Woche weitergehen. Das kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Sonntag an.

    Am Montag soll es demnach bundesweit zu Aktionen von Beschäftigten aus Servicebereichen an Kliniken und Pflegeeinrichtungen kommen. "Sichtbar. Unverzichtbar. Ohne Servicekräfte läuft nichts - unter diesem Motto machen Beschäftigte an über 120 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen darauf aufmerksam, wie wichtig die Dienstleistungsbereiche für eine gute Versorgung sind", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. "Wenn im Krankenhaus zum Beispiel nicht qualifiziert gereinigt und desinfiziert wird, kostet das im schlimmsten Fall Menschenleben."

    Bühler kritisierte, dass viele Träger aufgrund des Kostendrucks Beschäftigte in Tochtergesellschaften ausgliederten und schlechter bezahlten. Diese Entwicklung könnte sich durch die Kürzungspläne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) weiter verschärfen. Verdi fordert daher bessere Arbeitsbedingungen und eine "angemessene, tariflich abgesicherte Bezahlung" für die Beschäftigten.

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