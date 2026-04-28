Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Austritt aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und der erweiterten Opec+ zum 1. Mai 2026 angekündigt.

Das berichten staatliche Medien am Dienstag. Diese Entscheidung sei im "Einklang mit der langfristigen strategischen und wirtschaftlichen Vision des Landes sowie der Entwicklung seines Energiesektors" getroffen worden, hieß es. Ziel sei es, Investitionen in die heimische Energieproduktion zu beschleunigen und die Rolle als verantwortungsbewusster und zuverlässiger Produzent zu stärken.

Der Energieminister der VAE, Suhail Al Mazroui, erklärte, dass diese Entscheidung zu einem Zeitpunkt getroffen werde, an dem die Verbraucher "Aufmerksamkeit" benötigen, da die strategischen Reserven von Rohölprodukten auf ein "beängstigendes Niveau" gesunken seien. Die VAE hätten nach einer gründlichen Überprüfung ihrer Produktionspolitik und ihrer aktuellen sowie zukünftigen Kapazitäten entschieden, dass die nationale Interessenlage und die Verpflichtung zur effektiven Marktversorgung diese Maßnahme erforderten.