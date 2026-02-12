Close Menu

    Vereinten Nationen "zutiefst alarmiert" über Angriffe im Sudan » Nachrichten

    News Redaktion
    Vereinte Nationen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Vereinte Nationen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinten Nationen haben sich "zutiefst alarmiert" über die eskalierenden Angriffe im Sudan gezeigt. Luftangriffe würden Zivilisten in große Gefahr bringen und die humanitäre und öffentliche Infrastruktur direkt treffen, teilte Stephane Dujarric, Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, mit.

    Am Mittwochmorgen habe ein Drohnenangriff eine Moschee in der Stadt Al-Rahad im Bundesstaat Nord-Kordofan getroffen, erklärte er unter Berufung auf Informationen der Ärztevereinigung Sudan Doctors Network. Dabei sollen zwei Kinder getötet und 13 weitere verletzt worden. In der Nacht zuvor habe zudem ein Drohnenangriff eine Grundschule in der Stadt Dilling im Bundesstaat Süd-Kordofan getroffen. Raketen hätten darüber hinaus ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms in Kadugli, der Hauptstadt des Bundesstaates Süd-Kordofan, beschädigt.

    "Das gefährdet Zivilisten, darunter auch humanitäre Helfer", kritisierte Dujarric. Zivilisten und zivile Infrastruktur, darunter "Schulen, Gotteshäuser und humanitäre Einrichtungen" müssten im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht geschützt werden. "Alle Parteien müssen einen schnellen, sicheren, ungehinderten und dauerhaften Zugang für humanitäre Hilfe gewährleisten, damit lebensrettende Hilfe die Menschen in Not im gesamten Sudan erreichen kann."

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

