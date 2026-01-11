Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Brandanschlag auf das Stromnetz im Berliner Südwesten sieht das Bundesamt für Verfassungsschutz einen Anstieg der Schäden durch linksextreme Sabotageakte.

Die Angriffe auf die Kritische Infrastruktur und Unternehmen verursachten einen jährlichen Schäden "in mehrstelliger Millionenhöhe", heißt es in einer neuen Analyse, über die die "Bild am Sonntag" berichtet. Bisher hatte der Inlandsgeheimdienst von "mehreren Millionen Euro" pro Jahr gesprochen.

Ein Brandanschlag mit mutmaßlich linksextremem Hintergrund hatte am 3. Januar 45.000 Haushalte und 2.200 Firmen für mehrere Tage von der Stromversorgung abgeschnitten. Hinter dem Angriff soll die sogenannte "Vulkangruppe" stehen. Der Verfassungsschutz nimmt an, "dass sich hinter den `Vulkangruppen` ein Netzwerk verbirgt", heißt es in der Analyse. "Es dürfte sich um unterschiedliche Strukturen handeln, die den Namen `Vulkangruppe` als eine Art `Label` nutzen." Ideologisch ließen sich die "Vulkangruppen" dem "gewaltorientierten anarchistischen Spektrum" zuordnen.

Aus dem Papier geht hervor, dass der Verfassungsschutz derzeit eine weitere Gruppe aus dem linksextremen Spektrum wegen Angriffen auf die Infrastruktur im Blick hat. Das "Kommando Angry Birds" hatte sich dazu bekannt, im Juli 2025 die wichtige Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg lahmgelegt zu haben.