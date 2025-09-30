Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ist bei der Kabinettsklausur in der Villa Borsig bei Berlin am Dienstag mit einer Kreislaufschwäche zusammengebrochen.

Wie Teilnehmer berichten, sei Schnieder am Tagungstisch vorübergehend zusammengesackt, er habe sich kurz darauf aber wieder gefangen. Den Informationen zufolge soll er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Auf dem Gruppenfoto im Park fehlte der Minister am Mittag. Das Bundeskabinett trifft sich am Dienstag und Mittwoch in der Ausbildungsstätte des Auswärtigen Amtes am Tegeler See bei Berlin, insbesondere um über Wettbewerbsfähigkeit und Digitalisierung des Landes zu sprechen.