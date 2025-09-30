Close Menu

    Verkehrsminister Schnieder bei Kabinettsklausur zusammengebrochen » Nachrichten

    News Redaktion
    Da ging es ihm noch gut: Patrick Schnieder am Morgen des 30.09.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Da ging es ihm noch gut: Patrick Schnieder am Morgen des 30.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ist bei der Kabinettsklausur in der Villa Borsig bei Berlin am Dienstag mit einer Kreislaufschwäche zusammengebrochen.

    Wie Teilnehmer berichten, sei Schnieder am Tagungstisch vorübergehend zusammengesackt, er habe sich kurz darauf aber wieder gefangen. Den Informationen zufolge soll er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

    Auf dem Gruppenfoto im Park fehlte der Minister am Mittag. Das Bundeskabinett trifft sich am Dienstag und Mittwoch in der Ausbildungsstätte des Auswärtigen Amtes am Tegeler See bei Berlin, insbesondere um über Wettbewerbsfähigkeit und Digitalisierung des Landes zu sprechen.

    Avatar-Foto

