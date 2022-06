Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) versichert, dass die angekündigte Modernisierung der Bahn nicht an finanziellen Engpässen scheitern kann. Die Infrastruktur in Deutschland sei „in jeder Hinsicht unbefriedigend“, sagte Wissing dem „Heute-Journal Update“ des ZDF am Mittwoch. Neben desolaten Autobahnbrücken müsse das Bahnnetz „grundlegend modernisiert werden“.

„Wir legen jetzt richtig los“, sagte er. In Bezug auf die Finanzierung der milliardenschweren Modernisierung legt sich Wissing fest: „Dazu werden die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, das ist mit dem Finanzminister auch so vereinbart.“ Die Ertüchtigung der Bahn sei nun Chefsache, so der FDP-Politiker: „Wir brauchen mehr Investitionen in unsere Infrastruktur. Und die werden jetzt auch kommen.“ Verspätungen, ausfallende Züge und stehende Güterzüge – all das könne und werde nicht so bleiben, verspricht Wissing. Mit einer Steuerungsgruppe im Ministerium will der Minister dafür sorgen, die Interessen der Bürger gegenüber dem Bahnvorstand und dem Aufsichtsrat „konsequent durchzusetzen“. Es gebe in Sachen Sanierung und Pünktlichkeit gute Vorbilder. In Österreich komme die Bahn „pünktlicher, und das wollen wir auch in Deutschland haben“, so Wissing.