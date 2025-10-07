Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) verzichtet nach einem Kreislaufzusammenbruch vor gut einer Woche weiter auf öffentliche Auftritte. „Der Minister arbeitet zu Hause in der Eifel und nimmt keine öffentlichen Termine vor Ort oder in Berlin wahr“, sagte ein Sprecher dem „Spiegel“. Wann Schnieder wieder öffentliche Termine wahrnehmen wird, ließ er offen.

Schnieder hatte während einer Koalitionsklausur am 30. September einen Kreislaufkollaps erlitten und war zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen. Anschließend sagte der 57-Jährige vorerst alle Termine ab. Ein Grund für Schnieders gesundheitliche Probleme könnte eine verschleppte Erkältung sein.

Fehlen wird Schnieder damit auch beim Koalitionsausschuss, der am Mittwochabend zusammenkommt. Dort soll ihn sein Staatssekretär Christian Hirte (CDU) vertreten. Der Ausschuss soll sich auch mit einem Verkehrsthema befassen, das in den vergangenen Wochen für Streit sorgte: der Frage, inwiefern Schnieder zusätzliches Geld für Neubauprojekte für die Straße erhält.

Schnieder hatte zusätzliche Mittel von 15 Milliarden Euro gefordert und Listen mit Dutzenden Neubauprojekten für Autobahnen und Bundesstraßen vorgelegt, die andernfalls scheitern würden. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte die Forderung in einem Brief an Schnieder zurückgewiesen.