    Verkehrsminister weist Gerüchte über Kabinettsumbildung zurück » Nachrichten

    News Redaktion
    Patrick Schnieder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Patrick Schnieder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat Spekulationen über eine mögliche Umbildung des Bundeskabinetts nach der rheinland-pfälzischen Landtagswahl zurückgewiesen.

    "Der Bundeskanzler hat dazu klare Ausführungen gemacht", sagte Schnieder der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv am Mittwoch. "Er denkt nicht an eine Kabinettsumbildung. Und damit ist das Thema erledigt."

    Danach gefragt, ob er schon einen Plan B habe, erwiderte der Verkehrsminister: "Mein Plan ist, die Verkehrsinfrastruktur in diesem Land auf Vordermann zu bringen. Daran arbeite ich auch weiterhin."

    Der "Spiegel" hatte berichtet, es sei denkbar, dass Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) Schnieder als Verkehrsminister ersetzen könnte.

