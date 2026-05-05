Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) schließt eine Verlängerung des Tankrabatts nicht grundsätzlich aus. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Wir behalten die Lage im Blick und schauen, was erforderlich ist, damit das Tanken für alle bezahlbar bleibt", sagte Schnieder dem RND. Einzelne Branchen und Verkehrsteilnehmer seien auf das Auto oder den Lkw angewiesen und bräuchten Unterstützung. "Insofern ist es ein wichtiges Signal. Der Tankrabatt ist eine richtige Entscheidung", betonte Schnieder.

Seit dem 1. Mai hat der Bund die Steuern für einen Liter Sprit um rund 17 Cent gesenkt. Dies wurde bislang jedoch noch nicht vollständig an die Kunden weitergegeben, während die Ölpreise gleichzeitig sanken.