Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Ein Twitter-Beitrag von SPD-Chefin Saskia Esken zu einem Treffen mit dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk hat am Dienstag für Verwirrung gesorgt. Esken hatte am Morgen ein Foto veröffentlicht, auf dem sie und Lars Klingbeil an der Seite von Melnyk zu sehen sind, laut eines Berichts der „Bild“ soll das Treffen aber erst am Mittwoch stattfinden. „Gerade in Zeiten, in denen uns die Herzen schwer sind und die Debatten manchmal hitzig, ist es umso wertvoller, das offene und vertrauensvolle Gespräch zu pflegen“, schrieb Esken zu dem Foto.

Zudem bedankte sie sich bei dem Botschafter. Mehrere Medien griffen den Beitrag auf und berichteten, dass ein Treffen der SPD-Spitze mit dem Diplomaten stattgefunden habe. Laut „Bild“ soll das Foto aber vom 6. April stammen. Zuletzt hatte sich Melnyk auf Twitter einen Schlagabtausch mit Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel geliefert. Dieser hatte dem Diplomaten zuvor „Verschwörungstheorien“ vorgeworfen und Angriffe gegen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kritisiert.