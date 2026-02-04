Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Der VfB Stuttgart hat sich im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel mit 3:0 durchgesetzt.

In einer lange spannenden Partie erzielte Deniz Undav in der 57. Minute das erste Tor für die Gäste, nachdem er einen Freistoß von Bilal El Khannouss verwertete. Chris Führich erhöhte in der 90. Minute auf 2:0, nachdem er einen Konter erfolgreich abschloss. Atakan Karazor sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.

Holstein Kiel, der Elfte der 2. Bundesliga, zeigte sich kämpferisch und hatte in der ersten Halbzeit mehrere Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Besonders in der Anfangsphase gelang es den Gastgebern, die Stuttgarter Defensive unter Druck zu setzen. Dennoch fehlte es den Kielern an der nötigen Präzision im Abschluss, um den Bundesligisten ernsthaft zu gefährden.

Im weiteren Verlauf der Partie übernahm der VfB Stuttgart zunehmend die Kontrolle und ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen. Trotz der Bemühungen der Kieler, die Partie noch zu drehen, blieb der Bundesligist souverän und sicherte sich letztlich den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals.