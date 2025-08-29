VfL Bochum verleiht Samuel Bamba in die Niederlande

Bochum (dts Nachrichtenagentur) – Der VfL Bochum verleiht den Offensivspieler Samuel Bamba an den niederländischen Zweitligisten Willem II Tilburg. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, erstreckt sich die Leihe bis zum Ende der Saison 2025/26 und beinhaltet keine Kaufoption.

Bamba hat für den VfL bislang zehn Pflichtspiele bestritten: fünf in der Bundesliga, zwei DFB-Pokalspiele mit einem Tor und drei Einsätze für die U21 in der Oberliga Westfalen. Der 21-Jährige soll in den Niederlanden mehr Spielpraxis sammeln.

„Sammy braucht die regelmäßige Wettkampfpraxis, was das Ziel dieser Leihe ist“, sagte VfL-Geschäftsführer Sport Dirk Dufner. „Es war sein ausdrücklicher Wunsch, mehr Spielzeit zu generieren und diese Leihe anzustreben. Wir werden seinen Weg in Tilburg aufmerksam verfolgen und wünschen ihm viel Erfolg bei Willem II.“