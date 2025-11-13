Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Entlassung von Cheftrainer Paul Simonis trennt sich der VfL Wolfsburg auch von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Er sei am Donnerstag von seinen Aufgaben entbunden worden, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Man habe entschieden, dass man auf der Position "neue Impulse" benötige, sagte Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen, der die Aufgaben von Schindzielorz vorübergehend mit übernehmen wird. Laut Verein ist es das Ziel, die sportliche Leitung mit Christiansen und einem neuen Sportdirektor "schnellstmöglich" zu komplettieren.

Hintergrund der Personalentscheidungen ist der schwache Saisonstart. Der Klub steht nach zehn Spielen mit nur acht Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Von den Europapokalträumen sind die Niedersachsen damit weit entfernt.