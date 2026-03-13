Bagdad (dts Nachrichtenagentur) - Vier von sechs Besatzungsmitgliedern eines US-Tankflugzeugs vom Typ KC-135 sind bei einem Absturz im Westen des Irak ums Leben gekommen.

Das US-Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, dass die Rettungsbemühungen weiter fortgesetzt werden. Die Umstände des Vorfalls würden untersucht, jedoch sei der Absturz des Flugzeugs nicht auf feindlichen oder eigenen Beschuss zurückzuführen.

Die Identitäten der verstorbenen Soldaten würden erst 24 Stunden nach Benachrichtigung der nächsten Angehörigen bekannt gegeben, hieß es weiter. Das betroffene Tankflugzeug war im laufenden US-Angriff gegen den Iran involviert und eines von zwei Flugzeugen, die an dem Vorfall beteiligt waren. Das zweite Flugzeug konnte sicher landen.

Der Absturz ereignete sich über nicht feindlichem Luftraum, obwohl in dieser Region des Irak pro-iranische Milizen operieren. Das iranische Militär behauptete im Staatsfernsehen, dass eine verbündete Gruppe das Flugzeug mit einer Rakete angegriffen habe. Seit dem Ausbruch des US-Israel-Kriegs mit dem Iran wurden sieben US-Soldaten in dem Konflikt getötet. Die US-Streitkräfte haben während des aktuellen Krieges mindestens vier Flugzeuge verloren.