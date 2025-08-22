Vier Tote bei Verkehrsunfall im Landkreis Kassel

Reinhardshagen-Veckerhagen (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem schweren Verkehrsunfall im Reinhardswald sind in der Nacht zu Freitag vier Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei Nordhessen am Morgen mit.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 0:30 Uhr auf der Landstraße L3229 östlich von Reinhardshagen-Veckerhagen. Ein Pkw mit vier Insassen war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und nach etwa 30 Metern mit Bäumen kollidiert. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starben alle Insassen noch an der Unfallstelle.

Bei den Toten handelt es sich um einen 32-jährigen Fahrer, einen 31-jährigen Mitfahrer sowie zwei Mitfahrerinnen im Alter von 32 und 30 Jahren. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizeistation Hofgeismar dauern an.