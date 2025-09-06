Close Menu
    Vier Verletzte nach Teileinsturz von Supermarktdach in Lauchringen

    News Redaktion
    Rettungswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Rettungswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Lauchringen (dts Nachrichtenagentur) – Am Samstagnachmittag ist in Lauchringen das Dach eines Supermarktes teilweise eingestürzt. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte, war der Kassenbereich am stärksten betroffen.

    Nach ersten Erkenntnissen wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Lebensgefahr besteht jedoch nicht, wie es hieß. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in ein Krankenhaus.

    Zum Zeitpunkt des Einsturzes gegen 17:40 Uhr befanden sich Kunden und Angestellte in dem Supermarkt. Nach Angaben der Polizei sollen sich nun keine Personen mehr in dem Gebäude aufhalten. Die Ermittlungen zur Ursache des Teileinsturzes dauern an.

