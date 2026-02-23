Strullendorf (dts Nachrichtenagentur) - In einem Wohnhaus in Strullendorf im oberfränkischen Landkreis Bamberg haben Polizeibeamte die Leichen einer vierköpfigen Familie entdeckt. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Bamberg am Montag mit. Der Fund erfolgte demnach bereits am Freitagabend. Der Vermieter der Wohnung hatte die Polizei alarmiert, da er seine Mieter nicht erreichen konnte und sich Sorgen machte.

Die Beamten öffneten die versperrte Wohnung und fanden die Leichen einer 49-jährigen Frau, eines 52-jährigen Mannes sowie der beiden 14 und sechs Jahre alten Kinder. Nach ersten Erkenntnissen erschoss der 52-jährige deutsche Mann zunächst seine Frau und die Kinder, bevor er sich selbst tötete. Der Mann besaß eine waffenrechtliche Erlaubnis und mehrere Schusswaffen.

Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen an der Tat. Neben der Kriminalpolizei waren auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Bamberg und ein Rechtsmediziner vor Ort, um die Hintergründe der Tat zu untersuchen.