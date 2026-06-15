Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Krieges drängt die EU auch auf einen "echten Waffenstillstand" im Libanon.

"Natürlich kann es keinen Frieden im Nahen Osten geben, solange der Libanon in Flammen steht", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Montag. "Europa fordert erneut alle Parteien auf, die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon zu achten und einen echten Waffenstillstand umzusetzen."

Mit Blick auf den Deal zwischen den USA und dem Iran, dass es jetzt die rasche und vollständige Umsetzung durch alle Parteien die oberste Priorität habe. "Dieses Abkommen sollte die sofortige Wiederöffnung der Straße von Hormus ermöglichen." Die Freiheit der Schifffahrt müsse ohne Durchfahrtsgebühren wiederhergestellt werden. "Dies ist für die regionale Stabilität und die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung", so von der Leyen.