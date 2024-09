Von der Leyen kündigt weitere 35 Milliarden Euro Ukraine-Hilfen an

Kiew (dts Nachrichtenagentur) – Die Europäische Kommission plant der Ukraine einen Kredit in Höhe von 35 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser sei ein Teil der Hilfspläne der G7-Staaten, kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag während ihres Besuchs in Kiew an.

Die „unerbittlichen russischen Angriffe“ bedeuteten, dass die Ukraine die anhaltende Unterstützung der EU brauche, sagte die CDU-Politikerin. Die neue Zahlung sei ein „weiterer wichtiger Beitrag“ Europas zum Wiederaufbau der Ukraine, fügte sie hinzu.

Die G7-Staaten hatten bereits zuletzt die Absicht angekündigt, dass Kiew ein Unterstützungspaket in Höhe von 50 Milliarden Dollar durch die Nutzung der Gewinne aus eingefrorenen russischen Staatsvermögen erhalten soll.