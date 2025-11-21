Close Menu

    Vor allem unsanierte Häuser stehen in Großstädten zum Verkauf » Nachrichten

    News Redaktion
    Altbau mit Baugerüst (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Altbau mit Baugerüst (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele Wohnhäuser, die in deutschen Städten zum Verkauf stehen, erfüllen nur niedrige Effizienzstandards.

    Das zeigt eine Analyse von gut 7.000 online inserierten Immobilien in den 30 größten Städten bundesweit, die das Berliner Unternehmen Purpose Green durchgeführt hat und über die der "Spiegel" berichtet. Demnach fielen etwa in Stuttgart zuletzt rund 75 Prozent der angebotenen Wohnobjekte in die niedrigen Effizienzklassen E bis H. In Wuppertal lag die Quote bei knapp 74 Prozent, in Bonn bei 72,5 Prozent.

    Deutlich besser schneiden ostdeutsche Städte ab, in denen nach der Wende kräftig investiert wurde. Zum Beispiel erfüllten in Dresden 70 Prozent der jüngst angebotenen Wohnimmobilien die hohen Effizienzstandards A+ bis D. In Chemnitz betrug der Anteil knapp 62 Prozent, in Leipzig 59,5 Prozent. Die Auswertung zeige, wie groß der Sanierungsbedarf in Deutschland sei, sagte Purpose-Green-Managerin Tatiana Stuck. "Fast jedes fünfte analysierte Gebäude weist die schlechteste Energieeffizienzklasse H auf."

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar