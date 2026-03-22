Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Aus der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die CDU als der klare Sieger hervorgegangen. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis, das am Sonntagabend veröffentlicht wurde, kommen die Christdemokraten auf 31,0 Prozent (+3,3). Dahinter folgt die SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer, die mit 25,9 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis einfährt (-9,8). Damit läuft alles auf eine Große Koalition mit Schnieder an der Spitze heraus.

Als drittstärkste Kraft in Rheinland-Pfalz konnte die AfD mit 19,5 Prozent ihr Ergebnis von vor fünf Jahren mehr als verdoppeln (+11,2). Als vierte Partei schaffen es mit 7,9 Prozent zudem die Grünen in den Landtag (-1,4), die aber höchstwahrscheinlich aus der Landesregierung in die Opposition wechseln müssen. Schlechter traf es noch die bisher mitregierende FDP (2,1 Prozent, -3,4) und die Freien Wähler (4,2 Prozent, -1,2), die beide aus dem Parlament fliegen. Und auch die Linke schafft den Einzug nicht, sie war mit 4,4 Prozent immerhin noch näher dran (+1,9).

Die Ergebnisse der noch kleineren Parteien: BSW 1,9 Prozent, Tierschutzpartei 1,6 Prozent, Volt 1,1 Prozent, ÖDP 0,5 Prozent und PdH 0,1 Prozent.

Der neue Landtag wird 105 Sitze haben, davon bekommt die CDU 39, die SPD 32, die AfD 24 und die Grünen 10 Sitze.

Die Wahlbeteiligung lag bei 68,5 Prozent und damit 4,2 Zähler höher als vor fünf Jahren - bei gleichzeitig deutlich weniger Briefwählern als im Corona-Jahr 2021.