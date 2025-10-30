Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) – Volkswagen hat im dritten Quartal 2025 einen Milliardenverlust verzeichnet. Unterm Strich beträgt das Minus 1,3 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Analysten hatten allerdings mit einem noch größeren Verlust gerechnet.

Als Gründe für das Ergebnis nennt der Autobauer Belastungen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro vor allem durch erhöhte Zölle, die Anpassung der Produktstrategie bei Porsche und Abschreibungen auf den Geschäfts- und Firmenwert von Porsche. Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz sprach von einem „gemischten Bild“. So habe man auch „gute Fortschritte bei der Restrukturierung“ gemacht.

Für das Gesamtjahr erwartet Volkswagen, dass die Umsatzerlöse in der Größenordnung des Vorjahres liegen werden. Die operative Umsatzrendite für den Konzern wird voraussichtlich zwischen 2,0 und 3,0 Prozent liegen.