Wolfsburg/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefs von VW und Mercedes, Oliver Blume und Ola Källenius, begrüßen das Handelsabkommen zwischen Indien und der EU, das auch eine schrittweise Absenkung der Autozölle beinhaltet.

Mercedes-Chef Källenius sagte am Dienstag dem Nachrichtensender "Welt": "Das ist eine sehr gute Nachricht, sowohl für die EU, für Deutschland, aber auch für Indien. Wenn wir die Handelsbeziehungen mit dieser sehr stark wachsenden Wirtschaft stärken können, dann stützt das auch die deutsche Exportindustrie. Ich finde, das ist die beste Nachricht des Tages."

Källenius verwies darauf, dass Mercedes schon länger in den Wachstumsmarkt Indien investiere. Nun sei das eine Chance, das Engagement noch zu erweitern: "Wir machen sowohl Forschung und Entwicklung dort als auch Produktion, und wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Wenn jetzt der Markt noch weiter geöffnet wird, dann haben wir eine Chance, dort unseren Footprint weiter auszubauen."

Auch der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Oliver Blume, begrüßte die Einigung auf das Handelsabkommen mit Indien. Ebenfalls im Nachrichtensender "Welt" sagte Blume: "Wir sehen das positiv. Der Volkswagen-Konzern ist ein global agierendes Unternehmen. Wir unterstützen jede Initiative zu Handelsabkommen in den Regionen der Welt. Indien ist mittlerweile der drittgrößte Automobilmarkt der Welt. Wir werden jetzt ganz genau prüfen, wie die Details des Handelsabkommens aussehen. Indien ist sehr dynamisch in der Entwicklung - und insofern gibt es dort auch Möglichkeiten für den Volkswagen-Konzern."