Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem der Gewinn des Volkswagen-Konzerns im vergangenen Jahr massiv eingebrochen ist, will das Unternehmen offenbar deutlich mehr Stellen streichen als bisher bekannt.

"Insgesamt sollen bis 2030 rund 50.000 Stellen im gesamten Volkswagen-Konzern in Deutschland abgebaut werden", heißt es in einem Brief von Vorstandschef Oliver Blume an die Aktionäre, aus dem mehrere Medien zitieren. Bisher war nur ein Abbau von 35.000 Stellen bis 2030 vorgesehen.

Zuvor hatte das Unternehmen einen Gewinneinbruch gemeldet. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, betrug das Ergebnis nach Steuern 2025 6,9 Milliarden Euro. Dies ist ein Minus von 44 Prozent gegenüber 12,4 Milliarden Euro im Vorjahr.