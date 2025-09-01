Wadephul betont Indiens Rolle als strategischer Partner

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat vor seiner Abreise zu einem Besuch in Indien die Bedeutung der strategischen Partnerschaft zwischen Deutschland und dem südasiatischen Land hervorgehoben. „Für Deutschland ist Indien ein in jeglicher Hinsicht strategischer Partner im Indopazifik und zentral im System globaler Partnerschaften“, sagte der CDU-Politiker am Montag.

„Wir wollen unsere Beziehungen in der gesamten Bandbreite weiter vertiefen und insbesondere dort stärken, wo das Potenzial noch schlummert.“ Dies sei im gegenseitigen Interesse unser beider Länder. Indien sei eine aufstrebende Wirtschaftsmacht mit rasantem Wachstum und schon heute ein global zukunftsträchtiger Technologie-Hub. „Das Land bietet deutschen Unternehmen große Chancen mit Blick auf Innovation, Handel und Diversifizierung von Lieferketten“, so Wadephul.

Er wolle in Bangalore die Innovationsstärke Indiens erkunden und stärkere Kooperationsmöglichkeiten ausloten, kündigte der Minister ein. Ein zentrales Thema seiner Gespräche in Delhi werde zudem die Gewinnung von Fachkräften sein, da Inder die größte Gruppe ausländischer Studierender in Deutschland bildeten und als Fachkräfte eine wichtige Stütze für die deutsche Wirtschaft seien.

Auch ein Ausbau der Sicherheits-, Verteidigungs- und Rüstungskooperation zwischen Deutschland und Indien sei im wechselseitigen Interesse, fügte Wadephul hinzu. Der fortgesetzte Austausch zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sei zudem zentral. „Auch Chinas zunehmend aggressiveres Auftreten im Indopazifik wird Thema der Gespräche sein“, so der CDU-Politiker.