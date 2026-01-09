Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) fliegt am Sonntag in die USA. Das kündigte eine Ministeriumssprecherin am Freitag in Berlin an.

Er werde dort am Montag mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio zusammentreffen. Zentrale Themen seien die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA, die weitere Unterstützung der Ukraine und die transatlantische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auch weitere außenpolitische Themen stünden auf der Agenda.

Es gehe darum, das weitere Gespräch mit dem "wichtigsten Partner außerhalb der EU" zu suchen, um "das Verständnis zu vertiefen", wie internationale Kooperation und die gemeinsamen Interessen zwischen Deutschland und den USA weiterentwickelt werden könnten, so die Sprecherin.

Auf dem Flug in die USA will Wadephul am Sonntagabend einen Zwischenstopp auf Island einlegen. Dort trifft er die isländische Außenministerin Thorgerdur Gunnarsdottir.