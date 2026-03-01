Close Menu

    Wadephul: Keine militärische Evakuierung aus Emiraten möglich » Nachrichten

    News Redaktion
    Johann Wadephul am 27.02.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Johann Wadephul am 27.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der angespannten Lage in Nahost sitzen zahlreiche Deutsche in den Vereinigten Arabischen Emiraten fest.

    Eine militärische Evakuierung schließt Außenminister Johann Wadephul (CDU) in der "Bild" (Montagsausgabe) aus. "Das werden wir nicht machen können, denn die Lufträume sind insgesamt geschlossen", sagte Wadephul.

    Stattdessen setze die Bundesregierung auf Informationsangebote und konsularische Unterstützung. "Alle Botschaften, alle Auslandsvertretungen sind geöffnet. Wir arbeiten intensiv daran, mit Informationen da zu sein", erklärte Wadephul weiter. Wann eine Ausreise für die Betroffenen wieder möglich sein wird, sei derzeit nicht absehbar.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar