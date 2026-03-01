Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der angespannten Lage in Nahost sitzen zahlreiche Deutsche in den Vereinigten Arabischen Emiraten fest.

Eine militärische Evakuierung schließt Außenminister Johann Wadephul (CDU) in der "Bild" (Montagsausgabe) aus. "Das werden wir nicht machen können, denn die Lufträume sind insgesamt geschlossen", sagte Wadephul.

Stattdessen setze die Bundesregierung auf Informationsangebote und konsularische Unterstützung. "Alle Botschaften, alle Auslandsvertretungen sind geöffnet. Wir arbeiten intensiv daran, mit Informationen da zu sein", erklärte Wadephul weiter. Wann eine Ausreise für die Betroffenen wieder möglich sein wird, sei derzeit nicht absehbar.