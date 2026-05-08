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    Wadephul kündigt Ukraine-Verhandlungsinitiative der Europäer an » Nachrichten

    News Redaktion
    Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat eine neue Verhandlungsinitiative Europas im Ukraine-Krieg angekündigt.

    "Wir sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen und sind darüber mit den USA und der Ukraine im Gespräch", sagte Wadephul der "Welt am Sonntag". Im E3-Format mit Frankreich und Großbritannien sollen die Europäer einen neuen Anlauf unternehmen, wieder in Verhandlungen hineinzukommen - mit einer größeren Rolle Europas in den nächsten Wochen und Monaten, erklärte er.

    Hintergrund ist, dass die USA derzeit vor allem den Iran-Krieg im Fokus haben. Die Europäer wollen deshalb versuchen, eine stärkere Rolle im Ukraine-Konflikt auszufüllen.

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