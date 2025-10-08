Close Menu

    Wadephul stellt deutsche Hilfe für Gaza-Wiederaufbau in Aussicht

    News Redaktion
    Grenze zum Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) stellt in den Friedensverhandlungen zwischen der israelischen Regierung und der Hamas Hilfe beim Wiederaufbau des Gazastreifens in Aussicht. „Deutschland ist bei humanitärer Hilfe, Stabilisierung und Wiederaufbau ein international gefragter Partner“, sagte er am Mittwoch vor seiner Abreise nach Belfast und Paris. „Wir stehen bereit, gemeinsam mit internationalen Partnern unseren Beitrag zu leisten.“

    Dazu und zu weiteren Schritten werde man sich in Paris abstimmen. Dort findet auf Einladung des französischen Außenministers Jean-Noel Barrot ein Ministertreffen europäischer, arabischer und weiterer muslimischer Staaten statt.

    „Viele Staaten sind bereit, sich dafür einzusetzen, dass der US-Friedensplan gelingt und aus der Hoffnung auf Frieden schnell Wirklichkeit wird“, sagte Wadephul. „Dafür darf von Gaza keine Gefahr mehr für Israel ausgehen, und dafür brauchen die Menschen im Gazastreifen neben der dringenden humanitären Versorgung vor allem eine politische und wirtschaftliche Perspektive.“

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

