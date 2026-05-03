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    Wadephul telefoniert mit iranischem Außenminister » Nachrichten

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    Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert. Dabei habe er unterstrichen, dass Deutschland eine "Verhandlungslösung" unterstütze, sagte Wadephul am Sonntag.

    "Als enger US-Verbündeter teilen wir das gleiche Ziel: Iran muss vollständig und nachprüfbar auf Kernwaffen verzichten und die Straße von Hormus sofort freigeben", so der deutsche Außenminister. So wie auch Marco Rubio, der US-Außenminister, gefordert habe, sagte Wadephul.

    Nach dem Fernduell zwischen US-Präsident Donald Trump und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dürfte sich Deutschland bemühen, die US-Regierung nicht erneut zu verärgern. Äußerungen des Bundeskanzlers, wonach die USA im Iran-Krieg keine Strategie hätten, hatten Trump verärgert und schließlich zu der Ankündigung geführt, 5.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen.

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