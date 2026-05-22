Köln (dts Nachrichtenagentur) - Interimslösung Rene Wagner bleibt Cheftrainer des 1. FC Köln. Wagner habe einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, teilte der Bundesligist am Freitag mit.

"Wir haben die Zeit nach der Saison intensiv genutzt, um nicht nur auf die Entwicklung der letzten Monate zu schauen, sondern um den Blick vor allem nach vorne zu richten. Rene hat uns in diesen Gesprächen auf mehreren Ebenen und gegenüber allen Anspruchsgruppen überzeugt. Er verfügt über eine hohe sportliche Kompetenz, eine klare und authentische Art der Führung und eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie wir unsere Mannschaft in Zukunft weiterentwickeln möchten", sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler.

Wagner arbeitete erstmals von 2021 bis Ende 2023 als Co-Trainer von Steffen Baumgart für den FC. Nach der Trennung von ihm als Cheftrainer coachten die beiden gemeinsam den Hamburger SV und den 1. FC Union Berlin. In dieser Zeit (Januar 2024 - Juni 2025) absolvierte der heute 37-Jährige den Lehrgang der English Football Association und beendete diesen mit der international anerkannten Pro License.

Im Sommer 2025 schloss sich Wagner erneut den Rheinländern als Co-Trainer an. Im März 2026 übernahm er nach der Freistellung von Lukas Kwasniok als Cheftrainer und erreichte mit den FC-Profis den Klassenerhalt in der Bundesliga.