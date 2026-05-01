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    Walpurgisnacht in Berlin aus Sicht der Polizei entspannt » Nachrichten

    News Redaktion
    Linke Demo am 30.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Linke Demo am 30.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Walpurgisnacht in Berlin ist aus Sicht der Polizei weitgehend störungsfrei verlaufen. Rund 1.800 Polizeikräfte waren im Einsatz, unter anderem auch bei der linken Demo "Take back the night".

    Der Name sollte wohl an frühere Zeiten erinnern, in denen die Polizei rund um den 1. Mai die Kontrolle verloren und sich aus dem Bezirk Kreuzberg teilweise komplett zurückgezogen hatte, wie geschehen 1. Mai 1987.

    In den letzten Jahren war die Gewalt aber kontinuierlich zurückgegangen und auch diesmal gab es nur kleinere Rangeleien mit der Polizei. Für den Nachmittag und Abend des 1. Mai sind allerdings wie üblich weitere meist linke Demos in der Hauptstadt angekündigt.

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