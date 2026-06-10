Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) mahnt einen besseren Hitzeschutz an. Zum Hitzeaktionstag an diesem Mittwoch sagte Warken der "Rheinischen Post": "Hitzeschutz ist Gesundheitsschutz und beginnt mit einfachen Maßnahmen, auf die jeder verstärkt bei sich selber und dem Umfeld achten sollte."

Die Ministerin sagte weiter, dass Hitzeperioden häufiger würden und die daraus entstehenden Gesundheitsrisiken zunähmen. Diese sollten nicht unterschätzt werden. "Alle Akteure unseres Gemeinwesens sind auch weiterhin gefordert, sich besser auf Hitze einzustellen und die besonders gefährdeten Risikogruppen noch besser zu schützen", sagte Warken.

Sie appellierte an die Bürger sowie an Bund und Länder, den Hitzeschutz ernst zu nehmen.