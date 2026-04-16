Close Menu

    Warken will Bemessungsgrenze für Krankenkassenbeiträge anheben » Nachrichten

    News Redaktion
    Nina Warken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Nina Warken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung anheben. Das geht aus dem Referentenentwurf zum "GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz" hervor, über den der Newsletter "Gesundheit" des "Politico" berichtet.

    "Im Jahr 2027 wird zudem einmalig die monatliche Beitragsbemessungsgrenze um rund 300 Euro zusätzlich angehoben. So stärken wir die Beitragsgerechtigkeit und generieren einen solidarischen Beitrag von Arbeitgebern und Personen mit höheren Einkommen zum Reformpaket", heißt es im Entwurf, der auf den 16. April datiert ist.

    Aktuell liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei jährlich 69.750 Euro beziehungsweise 5.812,50 Euro im Monat. Laut dem Dokument sollen so 2,4 Milliarden Euro zusätzlich in die gesetzliche Krankenversicherung fließen, die jeweils zur Hälfte von Arbeitgebern und Versicherten gezahlt werden.

    Der Plan dürfte in der Koalition jedoch nicht unumstritten sein. "Wir als CDU/CSU lehnen das ganz konsequent ab", sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt, am Mittwoch, als sie nach einer möglichen Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze gefragt wurde.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar