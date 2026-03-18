Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ist am Mittwochmorgen der von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi angekündigte Warnstreik angelaufen.

Wegen der Arbeitsniederlegungen finden den ganzen Tag keine regulären Passagierflüge statt. Die Flughafengesellschaft rief Reisende dazu auf, sich bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter zu Umbuchungen und alternativen Reisemöglichkeiten zu informieren.

Verdi wirft dem Arbeitgeber vor, die laufenden Tarifverhandlungen zu blockieren. In der zweiten Verhandlungsrunde hätten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, das die Tarifkommission als nicht verhandlungsfähig zurückgewiesen habe. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 25. März angesetzt.

Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde eine Lohnerhöhung in mehreren Schritten bei einer Laufzeit bis Ende 2028 angeboten. Demnach sollte es bis Juni eine Nullrunde geben, gefolgt von einem Plus von einem Prozent ab Juli 2026, 1,5 Prozent ab Juli 2027 und einem weiteren Prozent ab Mai 2028. Verhandlungsführer Holger Rößler bezeichnete das Angebot als Provokation am Verhandlungstisch.