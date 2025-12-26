Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Partei- und Fraktionschef der europäischen Christdemokraten, Manfred Weber, hat die Europäische Union dazu aufgerufen, mit einer neuen Sicherheitsstrategie auf die Abkehr Washingtons von Europa zu reagieren. "2025 ist ein Wendejahr in der Geschichte, das zeigt auch die Sicherheitsstrategie von Donald Trump", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).

"Europa steht nackt in einer kalten Welt voller Stürme." Daraus gebe es nur eine Konsequenz, so Weber. "Wir müssen aufhören, unsere Politik aus Washingtoner Papieren heraus zu gestalten. Auch nach Trump wird keine amerikanische Regierung unsere Probleme lösen. Wir müssen unsere eigene Sicherheitsstrategie schreiben, die Architektur Europas auf den Prüfstand stellen und endlich selbstbewusst handeln."

Weber sprach von beachtenswerten Fortschritten beim Aufbau eines europäischen Verteidigungspfeilers und verwies auf die gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern und den Aufbau eines europäischen Drohnenwalls. "Wir gehen in die richtige Richtung, aber wir gehen nicht schnell genug", mahnte er. "Ich wünsche mir viel größere Schritte hin zu einer europäischen Armee. Und wir müssen die Einstimmigkeit in der Außenpolitik abschaffen. Was mit Orbans Ungarn nicht möglich ist, muss eine Koalition der Selbstbewussten machen."