Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Partei- und Fraktionschef der Europäischen Christdemokraten, Manfred Weber, spricht sich für die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als nächste Bundespräsidentin aus.

"Ilse Aigner wäre eine starke Bundespräsidentin, die in diese Zeit passt", sagte der CSU-Vizevorsitzende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie könne die Menschen gewinnen und mit Vertrauen Politik gestalten. Das sei das, was Deutschland jetzt brauche. Aigner habe seine volle Unterstützung.

Zuvor hatte sich bereits CSU-Chef Markus Söder für Aigner als Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier starkgemacht. "Ich freue mich, dass die Rückmeldungen zum Vorschlag von Markus Söder sehr positiv sind", sagte Weber dazu.