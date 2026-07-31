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    Weber kritisiert spanische Regierung wegen Ceuta-Chaos » Nachrichten

    News Redaktion
    Manfred Weber (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Manfred Weber (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Ansturm von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta warnt der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), vor Folgen über Spanien hinaus.

    "Das darf Europa nicht passieren", sagte Weber im ZDF-"Heute Journal". Weber zeigte kein Verständnis dafür, dass die spanische Regierung keine europäische Hilfe in Anspruch genommen habe. "Ceuta ist nicht nur spanische Grenze, sondern auch europäische Grenze", so der CSU-Politiker. Daher müsse die europäische Grenzschutzagentur Frontex gestärkt werden.

    Die spanische linke Regierung müsse jetzt handeln und dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passiere, fügte Weber hinzu.

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