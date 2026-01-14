Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die noch verbliebenen Botschaften der EU-Staaten im Iran sollen nach dem Willen von EVP-Chef und CSU-Vize Manfred Weber verfolgten Iranern Zuflucht gewähren. "Wir müssen sie vor dem Terror-Regime schützen", sagte der EU-Politiker der "Bild". "Lasst uns alle Botschaften von EU-Ländern im Iran als Schutzräume öffnen. Damit die friedlichen Demonstranten dort Zuflucht finden können."

Zur Begründung für den ungewöhnlichen Appell sagte Weber: "Europa steht fest an der Seite der Menschen im Iran. Die tödliche Gewalt des Mullah-Regimes gegen friedliche Demonstranten ist durch nichts zu rechtfertigen. Die mutige Opposition im Iran hat unsere volle Unterstützung verdient."

Zuvor hatte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola von den Regierungen der EU-Staaten eine deutlich stärkere Unterstützung für die Proteste gegen die Staatsführung im Iran gefordert. Sie selbst hatte allen offiziellen Vertretern der Islamischen Republik Iran den Zutritt zum EU-Parlament verboten.