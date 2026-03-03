Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Henning Otte (CDU), drängt in seinem neuen Jahresbericht darauf, die Truppe von "militärfremder Bürokratie" zu entlasten.

"Es geht erst einmal darum, dass natürlich der Beschaffungsvorgang schneller vollzogen wird", sagte er am Dienstag der dts Nachrichtenagentur. Bei Truppenküchen müsse man zudem schnellere Genehmigungsverfahren bekommen. Und insbesondere bei dem, was die Truppe ausmacht - Auftragstaktik - müsse man mehr vor Ort entscheiden dürfen.

"Das muss der Grundsatz sein", so Otte. Deswegen begrüße er, "dass in der Führungsmentalität jetzt auch Bürokratieabbau gelehrt wird und dass der Minister den Auftrag erteilt hat, zu prüfen: Wo kann sich das Ministerium selbst befreien von bürokratischen Auflagen und damit die Truppe zu befreien?"