Weidel zum dritten Mal zu Besuch bei Orbán

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel ist am Dienstag zu einem dritten Besuch beim ungarischen Regierungschef Viktor Orbán in Budapest eingetroffen. Die Gespräche betreffen die Verhandlungen zum neuen mehrjährigen EU-Haushalt sowie ein „gemeinsames Abstimmen und Vorgehen“ in Brüssel, sagte ihr Sprecher Daniel Tapp dem Nachrichtenmagazin Politico.

Nachdem die AfD im Europaparlament nicht der Orbán-angeführten Rechtsaußen-Fraktion „Patrioten für Europa“ beitreten durfte und eine eigene Fraktion namens „Europa der Souveränen Nationen“ gründete, zeichnet sich mit dem erneuten Besuch nun eine engere politische Kooperation zwischen den beiden Politikern und ihren Gruppierungen ab.

Das Treffen findet nur zwei Tage nach Orbáns Treffen mit Zhao Leji, dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses der Volksrepublik China, statt. Auch mit China setzt Ungarn aktuell auf einen engeren Austausch.