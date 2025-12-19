Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Über die Hälfte der Single-Charts besteht in dieser Woche aus Weihnachtssongs. Das teilte die GfK am Freitag mit.

"Last Christmas" (Wham, eins), "All I Want For Christmas Is You" (Mariah Carey, zwei) und "Rockin` Around The Christmas Tree" (Brenda Lee, drei) stehen auf dem Treppchen. Drei Festtagslieder sind erstmals dabei: Rea Garveys "Happy Christmas" (55), Olivia Deans "The Christmas Song" (59) und Darlene Loves "All Alone On Christmas" (85).

Pink Floyd stehen mit einer Sonderausgabe zum 50-jährigen Jubiläum von "Wish You Were Here" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Den bisherigen Bestwert (Rang vier) toppt das Werk, das zum Jubiläum durch diverse Demos und Bonustracks erweitert wurde, nun deutlich. Die Band landet damit ihre neunte Nummer-eins-Platte - und nach "Pink Floyd At Pompeii - MCMLXXII" die zweite Spitzenplatzierung binnen weniger Monate.

Vorwochensieger Depeche Mode rutscht mit "Memento Mori: Mexico City" auf Platz vier ab. Die Synthie-Pop-Formation rangiert hinter Taylor Swift ("The Life of a Showgirl", zwei) und Rapper Felix Blume ("Kanzler (Frührentnertape Vol. 1)", drei).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.