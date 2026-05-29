Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) kritisiert die hohen Preise für DFB-Trikots zur Fußball-Weltmeisterschaft. Fankultur sei auch Teil der deutschen Kultur, sagte Weimer der "Rheinischen Post". Aber Kultur müsse auch für jeden bezahlbar sein.

Weimer ergänzte, Fußballtrikots sollte sich jeder leisten können, "um sein Team in den Nationalfarben zu unterstützen". Zumal der Fußball ein "lebensfroher Teil unserer Gesellschaft" sei, sagte er.

Auch die Sportausschuss-Chefin des Bundestages, Aydan Özoguz (SPD), kritisierte die hohen Preise für das DFB-Trikot. Sie sagte der "Rheinischen Post": "Ich würde mir wünschen, dass die Preise fan- und familienfreundlicher sind." Özoguz warnte: "Es wäre doch schade, wenn die Trikots teure Ladenhüter blieben, anstatt Deutschland während der WM bunter zu machen."