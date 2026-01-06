Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Austritt des Brandenburger Vizeministerpräsidenten Robert Crumbach haben weitere Abgeordnete angekündigt, die BSW-Fraktion im Landtag zu verlassen. André von Ossowski und Jouleen Gruhn teilten den Schritt am Dienstag mit. Die Partei hatten beide schon vor mehreren Wochen verlassen.

Damit hat die BSW-Fraktion nur noch elf Abgeordnete und die Koalition hat vorerst keine Mehrheit mehr. Sollten von Ossowski und Gruhn wie Crumbach in die SPD-Fraktion wechseln, könnte die Koalition zwar theoretisch weitermachen, dies gilt allerdings als unwahrscheinlich. Stattdessen gibt es Spekulationen, dass die SPD mit der CDU Koalitionsverhandlungen aufnehmen wird.