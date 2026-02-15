Cortina (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Italien hat es am Sonntagabend zwei weitere Medaillen für Deutschland im Skeleton gegeben. Die deutschen Mixed-Teams holten die Silber- und die Bronzemedaille.

Gold ging an das Mixed-Team Matt Weston und Tabitha Stoecker aus Großbritannien. Mit 17 Hundertstelsekunden vor dem Deutschen-Team setzen sie sich mit einem neuen Bahnrekord von 1:59,36 Minuten auf die Eins.

Für Susanne Kreher und Alexander Jungk gab es Silber, Jacqueline Pfeifer und Christopher Grotheer holten Bronze. Alle vier Deutschen erzielen dabei die gleichen Platzierungen wie schon in den Einzel-Wettbewerben.