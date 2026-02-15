Close Menu

    Weitere Olympia-Medaillen für Deutschland im Skeleton » Nachrichten

    News Redaktion

    Cortina (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Italien hat es am Sonntagabend zwei weitere Medaillen für Deutschland im Skeleton gegeben. Die deutschen Mixed-Teams holten die Silber- und die Bronzemedaille.

    Gold ging an das Mixed-Team Matt Weston und Tabitha Stoecker aus Großbritannien. Mit 17 Hundertstelsekunden vor dem Deutschen-Team setzen sie sich mit einem neuen Bahnrekord von 1:59,36 Minuten auf die Eins.

    Für Susanne Kreher und Alexander Jungk gab es Silber, Jacqueline Pfeifer und Christopher Grotheer holten Bronze. Alle vier Deutschen erzielen dabei die gleichen Platzierungen wie schon in den Einzel-Wettbewerben.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar