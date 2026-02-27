Close Menu

    CDU-Plakat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg mit Manuel Hagel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: CDU-Plakat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg mit Manuel Hagel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Eine weitere Umfrage deutet darauf hin, dass der Wahlausgang in Baden-Württemberg doch etwas knapper werden könnte, als bisher erwartet. Laut einer Erhebung der "Forschungsgruppe Wahlen" für das ZDF-Politbarometer ist die CDU zwar mit 27 Prozent vorn, die Grünen liegen mit 25 Prozent aber nun nur noch knapp dahinter.

    Erst mit deutlichem Abstand und einer Zustimmungsrate von 19 Prozent folgt die AfD. Am Vortag hatte bereits eine Umfrage von Infratest die Grünen plötzlich deutlich stärker gezeigt als in den Wochen zuvor.

    Weitere Ergebnisse des "Politbarometers" für Baden-Württemberg, wenn schon am diesem Sonntag gewählt werden würde: SPD 9 Prozent, FDP 6 Prozent, Linke 6 Prozent, Sonstige 8 Prozent. Knapp ein Drittel der Wählerschaft in Baden-Württemberg soll noch keine Wahlentscheidung getroffen haben. Am 8. März findet dort die Landtagswahl statt.

