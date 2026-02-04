Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim Aufwuchs der Bundeswehr-Brigade in Litauen ist ein weiterer Meilenstein erreicht worden. Am Mittwoch sei der Panzerbrigade 45 in Kaunas die Multinational Battlegroup Lithuania unterstellt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die Brigade Litauen wachse damit weiter planmäßig zu einer bis 2027 einsatzbereiten Kampftruppenbrigade an der Nato-Ostflanke auf. Eine Woche zuvor war bereits in Deutschland die Unterstellung der beiden Kampftruppenbataillone Panzerbataillon 203 aus Augustdorf sowie Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach erfolgt. Sie werden wie geplant in Deutschland bleiben - bis zur Fertigstellung der Infrastruktur.

"Wir kommen unserem Ziel einen großen Schritt näher, bis 2027 eine einsatzbereite deutsche Kampftruppenbrigade an der Nato-Ostflanke aufzustellen", sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Die heutige Unterstellung der Multinational Battlegroup Lithuania sei ein Meilenstein. "Damit gehören der Brigade nun drei Kampftruppenbataillone an."

Mit der Unterstellung der Multinational Battlegroup Lithuania befinden sich nun knapp 1.800 Angehörige der Brigade Litauen vor Ort. Dazu zählen auch die rund 500 multinationalen Angehörigen der Battlegroup. Mit den Angehörigen des Panzerbataillons 203 und des Panzergrenadierbataillons 122 in Deutschland hat die Brigade Litauen nun eine Gesamtstärke von rund 2.800 Soldaten sowie zivilen Mitarbeitenden. Sie soll in diesem Jahr noch weiter aufwachsen.

Die Multinational Battlegroup Lithuania ist dauerhafter und fester Bestandteil der Brigade Litauen, wird aber auch künftig weiterhin halbjährlich rotieren. Die Rolle Deutschlands als Rahmennation bleibt dabei unverändert.