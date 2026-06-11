Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im April 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 39,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, waren das 3,1 Prozent weniger als im April 2025.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im April 2026 gegenüber April 2025 um 3,9 Prozent auf 32,9 Millionen ab. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg leicht um 0,6 Prozent auf 6,6 Millionen.

Im Zeitraum Januar bis April 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 126,1 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,9 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert von 127,2 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2019. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,6 Prozent auf 104,8 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 0,6 Prozent auf 21,3 Millionen, so das Bundesamt.